Трасса М12 в Татарстане может стать новым местом сосредоточения логопарков

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Вдоль трассы M12 «Восток», которая соединит Москву с Казанью, в следующие десять лет планируется возвести не менее 800 тыс. кв. метров складской и индустриальной недвижимости. После завершения строительства трассы, которая должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай, вдоль нее до 2033 года будет построено до 1 млн кв. метров складских помещений, пишет газета «Коммерсантъ».

«Учитывая, что доля свободных площадей в логопарках Нижнего Новгорода и Казани, которые находятся по маршруту М12, составляет, по данным консультантов, всего 1-2%, то именно в этих городах может оказаться плотная концентрация новых складов», — констатирует издание.

По словам заместителя генерального директора компании «Венталл-Девелопмент» Захара Валькова, к 2037 году у трассы М12 предполагается построить свыше 2 млн кв. метров складских помещений. Вместе с тем он предположил, что такой объем вряд ли получится реализовать в силу нестабильности в экономике.

В свою очередь глава департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егор Дорофеев подчеркнул, что общий объем складских помещений в Татарстане на сегодняшний день не превышает 802 тыс. кв. метров. Однако если новые склады вдоль М12 действительно окажутся построены, то Санкт-Петербург, который после введения санкций Запада утратил роль крупнейшего логистического хаба страны, может уступить этот статус Поволжью, отмечает «Ъ».

Трасса M12 «Восток» протяженностью 729 километров и стоимостью 622,8 млрд рублей должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.