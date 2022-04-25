«Сейчас обсуждается тема присвоения одной из улиц в Екатеринбурге имени Габдуллы Тукая»

О том, какие проекты связывают Татарстан с регионами Урала и как развиваются общины уральских татар, рассказал агентству «Татар-информ» постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Хайдар Гильфанов: «Постройка трассы М12 позволит существенно усилить экономическое взаимодействие между регионами, а также нарастить новые бизнес-связи»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Благодаря трассе М12 взаимодействие Татарстана со Свердловской областью станет еще плотнее»

Один из главных проектов, которые связывают в последние годы Татарстан и Свердловскую область, – это трасса М12, которая протянется от Москвы через Казань и до Екатеринбурга. Ее постройка позволит существенно усилить экономическое взаимодействие между регионами, а также нарастить новые бизнес-связи, считает Хайдар Гильфанов.

«Благодаря трассе М12 взаимодействие Татарстана со Свердловской областью станет еще плотнее. К примеру, со мной в Казань с Урала приехали представители трех предприятий. Мы поучаствовали в научно-техническом совете “Татнефтехиминвест-холдинга”. Я очень надеюсь, что такие бизнес-миссии участятся благодаря появлению М12», – отметил он.

По его словам, сейчас добираться от Екатеринбурга до Казани на машине около 12 часов, тогда как по новой трассе на дорогу нужно будет потратить всего 7 часов.

Гильфанов рассказал, что уральские регионы, которые находятся под патронажем постоянного представительства Татарстана в Свердловской области, – активные экономические партнеры республики. Так, товарооборот нашей республики с Челябинской областью составляет более 35 млрд рублей в год, со Свердловской – 22 млрд, с Пермским краем – 10 млрд рублей.

Сейчас добираться от Екатеринбурга до Казани на машине около 12 часов, тогда как по новой трассе на дорогу нужно будет потратить всего 7 часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан, в свою очередь, является одним из самых активных участников промышленной выставки «Иннопром», которая проходит ежегодно в Екатеринбурге.

«Жители города вместе с федеральными органами проводят промышленную выставку “Иннопром”, там самая большая делегация всегда из Татарстана, порядка 50-60 руководителей предприятий, все новинки промышленности и новые технологии представлены там», – добавил Гильфанов.

В этом году она пройдет с 4 по 8 июля, там вновь ожидают большую делегацию из республики во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Улица Тукая в Екатеринбурге и памятник Джалилю в Серове

Во время «Иннопрома» в Екатеринбурге планируют организовать областной Сабантуй, на который приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметил собеседник агентства.

Татарской культуре в Свердловской области уделяют большое внимание. Так, в октябре прошлого года в Екатеринбурге открыли памятник Мусе Джалилю, а к 9 мая памятник поэту планируют установить и в городе Серове.

В октябре прошлого года в Екатеринбурге открыли памятник Мусе Джалилю, а к 9 мая памятник поэту планируют установить и в городе Серове Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сейчас обсуждается тема присвоения одной из улиц в Екатеринбурге имени поэта Габдуллы Тукая. Это инициатива одной из татарских организаций. Мы предварительно договорились с главой города. Скорее всего, это будет улица в одном из новых микрорайонов, чтобы мы не завязли в обсуждениях с жителями», – добавил он.

Между министерствами культуры двух регионов идет активный диалог. Сейчас идет разговор о том, чтобы привезти деятелей искусств и студентов Казанского института культуры в Екатеринбург для того, чтобы они дали большой концерт в октябре этого года.

Что касается Пермского края, то довольно обширная программа, связанная с Татарстаном, запланирована на 2023 год, когда будет праздноваться 300-летие Перми.

«К 300-летию Перми мы ожидаем, что в городе откроется Центр татарской культуры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пермская сторона нашла здание, которое устроит татарскую общественность. Такие дома уже работают в Кургане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Скорее всего, открытие состоится летом», – сообщил Гильфанов.

«К 300-летию Перми мы ожидаем, что в городе откроется Центр татарской культуры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пермская сторона нашла здание, которое устроит татарскую общественность» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, в даты празднования юбилея города планируют провести Дни Татарстана в Пермском крае, а чуть позже устроить и ответный визит. А уже в 2024 году в Бардымском районе Пермского края пройдет Всероссийский Сабантуй, отметил он.

«Хотим обучать учителей татарского языка в татарстанских вузах по целевой программе»

По словам Хайдара Гильфанова, в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Пермском крае проживают около полумиллиона татар. Больше всего их в Пермском крае, есть даже отдельные татарские деревни. На Урале существует определенный дефицит татроязычных кадров среди учителей и работников культуры, однако обучение специалистов поставлено на поток, и планируется использовать целевые программы с участием татарстанских вузов, рассказал постпред Татарстана в Свердловской области.

«Учителя, преподающие татарский язык, проходят курсы на базе института развития образования Татарстана. В прошлом году через них прошли три учителя. Кроме того, мы ведем активную работу с абитуриентами. Мы будем активно использовать целевые трехсторонние соглашения: абитуриент, вуз и район, которому нужен учитель татарского языка. Конечно, у нас есть определенная нехватка как учителей, так и работников культуры, но она не критична», – заявил он.

На сегодняшний день в Свердловской области 18 школ, в которых изучают татарский язык Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гильфанов уточнил, что на сегодняшний день в Свердловской области 18 школ, в которых изучают татарский язык, в Пермском крае – более 35, в Челябинской и Курганской по пять. При этом наблюдается небольшой отток татарского населения с Урала. По мнению Гильфанова, это связано с тем, что те татары, которые приехали туда в 90-е годы, постепенно начинают возвращаться на историческую родину.

Тем не менее только на территории Свердловской области работают 10 татарских организаций, которые совместно реализуют большие проекты. «Среди них конкурс татарской песни “Урал сандугачы”. Осенью мы планируем к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией провести в Челябинске и Екатеринбурге научно-практическую конференцию», – добавил постоянный представитель Татарстана в Свердловской области.