ТрансТехСервис представляет абсолютно новый Volkswagen Taos

Самый компактный внедорожник в модельном ряду Volkswagen уже доступен в салонах официального дилера Volkswagen ТрансТехСервис.

Новый Volkswagen Taos бросает вызов шаблонам повседневности своей яркостью и индивидуальностью. Капот с мощным рельефом, световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, словно рассекает пространство. Остаться незамеченным – не в его правилах.

В свете светодиодных фар нового Volkswagen Taos вы увидите город с неожиданных сторон, а его улицы словно станут немного ярче. Благодаря интеллектуальным алгоритмам IQ.Light адаптивные светодиодные фары обеспечивают максимальную видимость на любой дороге и автоматически переключат свет с дальнего на ближний, не ослепляя водителей встречных автомобилей.

Системы помощи водителю IQ.Drive – это целая экосистема автомобильной безопасности. В арсенале НОВОГО Volkswagen Taos адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе LaneAssist, мониторинг «слепых» зон SideAssist, а также ParkAssist для того, чтобы сделать процесс парковки еще более комфортным для водителя.

Цифровая приборная панель оснащена экраном с высоким разрешением и диагональю более 10 дюймов. Так вы легко можете настроить размер и вид приборов и следить за параметрами, необходимыми вам в данный момент: скоростью, расходом топлива или работой электронных ассистентов.

Яркая новинка этого года в модельном ряду Volkswagen доступна в четырех комплектациях:

Respect — от 1 694 900 ₽ 1

Status — от 1 904 900 ₽ 2

JOY! — от 2 002 900 ₽ 3

Exclusive — от 2 167 900 ₽4

Получите удовольствие от вождения вместе с новой мультимедиа-системой Volkswagen Play c сервисами «Яндекса» внутри. Вы можете превратить сенсорный экран 10" во встроенный планшет, подключив его к интернету через смартфон. Так вы сможете пользоваться «Яндекс.Навигатором» с возможностью смотреть пробки и парковки, а также со встроенными «Яндекс.Музыкой», «Яндекс.Заправками» и голосовым помощником «Алисой».

Абсолютн новый Volkswagen Taos всегда готов подстроиться под ваше настроение, используя элементы атмосферной подсветки, которые проходят вдоль приборной панели и дверей. Выбирайте один из 10 доступных оттенков в зависимости от внутренних ощущений в моменте. Или меняйте свое настроение с помощью цвета.

Узнайте все об абсолютно новом Volkswagen Taos у менеджеров официального дилера Volkswagen ТрансТехСервис:

г. Казань, ул. Декабристов 81В

Тел.: +7 843 519 48 48

г. Казань, ул. Даурская 18

Тел.: +7 843 526 75 11

http://vw-tts.ru

1 Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 110 л.с. MPI 2WD до 30.09.2021.

2Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Status (Статус) 110 л.с. TSI 2WDдо 30.09.2021.

3 Указанная стоимость действительна для модели в комплектации JOY! (Джой) 110 л.с. TSI 2WD до 30.09.2021.

4 Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Exclusive (Эксклюзив) 150 л.с. TSI 2WD до 30.09.2021.

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