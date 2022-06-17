Транспортные компании РФ смогут воспользоваться кредитными каникулами

Российские представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, смогут в этом году воспользоваться кредитными каникулами. У них появится возможность взять отсрочку по возврату денежного заема или уменьшить размер платежей в течение льготного периода, сообщается на сайте Правительства РФ.

Речь идет о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о пригородных железнодорожных перевозках. Воспользоваться кредитными каникулами смогут компании, взявшие кредит до 1 марта текущего года.

Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября, максимальный срок кредитных каникул составляет шесть месяцев.

Ранее Правительство РФ утвердило перечень отраслей в сегменте МСБ, которые могут претендовать на кредитные каникулы. В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образование, торговля, сфера услуг, производство и другие.

Список составлен с учетом введенных в отношении России санкций, которые западные страны стали ужесточать после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.