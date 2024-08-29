Транспортный хаб на пути «Север – Юг»: в Свияжском логоцентре открыли грузовой порт

Фарит Ханифов: «Поздравляю всех с наступающим днем республики, желаю здоровья, успехов и, конечно же, таких вот больших объектов»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это исполнение поручения Путина по развитию внутренних водных путей страны»

Открытие грузового порта Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра началось с поздравления всех собравшихся гостей с наступающим Днем Татарстана от министра транспорта республики Фарита Ханифова.

На церемонию он прибыл вместе с заместителем министра транспорта страны Александром Пошиваем и главой Росморречфлота Андреем Тарасенко. В преддверии праздника они приехали на открытие с приколотыми к пиджакам ленточками с цветами флага Татарстана.

«Поздравляю всех с наступающим Днем республики, желаю здоровья, успехов и, конечно же, таких вот больших объектов», – поздравил всех участников Ханифов.

Говоря о самом порте, министр заявил – это доказательство, что указ Президента России Владимира Путина по национальным целям начинает приобретать практический опыт.

Александр Пошивай подчеркнул, что открытие грузового порта – это не только показатель, что указ начал исполняться, но и прямое доказательство, что Татарстан является регионом-лидером по исполнению поручений Президента России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В свою очередь, Пошивай подчеркнул, что открытие грузового порта – это не только показатель, что указ начал исполняться, но и прямое доказательство, что Татарстан является регионом-лидером по исполнению поручений Президента России.

«Реализация этого проекта — это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по развитию внутренних водных путей страны. Так получается, что лидером в исполнении поручений у нас является Татарстан под руководством Раиса республики Рустама Минниханова. Республика выполняет поручения с отличным качеством», — заявил замминистра.

Реализация Свияжского комплекса входит практически во все программы и стратегии России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В каждой программе центр найдет свое место»

Пошивай подчеркнул, что реализация Свияжского комплекса входит практически во все программы и стратегии России: начиная от стратегии пространственного развития страны до 2030 года и транспортной стратегии с прогнозом до 2035 года и заканчивая мегапроектом «Великий Волжский путь».

«В каждой программе центр найдет свое место», — заявил замминистра.

По его словам, это место было определено самой судьбой и географическим положением, так как оно находится на пересечении международных транспортных коридоров: Север – Юг, Европа – Западный Китай.

«Вы пользуетесь инфраструктурой Единой глубоководной сети европейской части России, которая в 2026 году будет доведена до гарантированной осадки в 3,6 метра, что даст новые возможности в развитии внутренних водных путей», — добавил Пошивай.

Особенность центра, по его словам, в том, что рядом находятся станция железной дороги и федеральная автомобильная трасса М7: «Таким образом, вода, железная дорога и автомобили объединяются в этом центре».

Замминистра подчеркнул, что в основном будут переваливаться насыпные грузы, а также развиваться контейнерные перевозки, и добавил, что из центра можно попасть в три морских бассейна: Каспийский, Черноморский и Балтийский.

Ключевым моментом церемонии открытия грузового порта стал удар в специальный колокол Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одновременная швартовка 13 судов класса «река-море»

Ключевым моментом церемонии открытия грузового порта стал удар в специальный колокол, после которого началось движение в трех направлениях: из логистического центра одновременно отправились фуры с товарами, железнодорожный состав и баржа.

Среди основных показателей нового объекта можно выделить, что протяженность причальной стенки порта составляет более 2,5 километра, а глубина вдоль причала — 5 метров, что позволяет производить одновременную швартовку 13 судов класса «река-море».

«Самое главное, что вы сосредоточили грузовую базу у себя в республике и имеет прямой ход в порты. И все налоги, льготы и прочее остаются здесь на территории и позволяют дальше развивать всю эту логистическую систему», – отметил Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко: «Самое главное, что вы сосредоточили грузовую базу у себя в республике и имеет прямой ход в порты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вдоль причала центра расположены железнодорожные пути с выходом на магистральные сети железных дорог вместимостью 455 грузовых вагонов. Рассматривается возможность увеличить площадку, чтобы она могла принимать до 1,5 тыс. вагонов в сутки.

Железнодорожные пути позволяют выполнять «прямую перевалку» грузов, перемещая его из судна в железнодорожные вагоны или наоборот, что позволяет сократить время доставки и снизить издержки, связанные с хранением и перевалкой грузов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры логоцентра позволит интегрироваться в транспортный коридор «Север – Юг» и стать одним из ключевых транспортных хабов на маршруте с перспективой его трансформации в главную грузовую точку на Волге, обеспечивающую связанность грузопотоков регионов страны.