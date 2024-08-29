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Транспортный хаб на пути «Север – Юг»: в Свияжском логоцентре открыли грузовой порт
Грузовой порт Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра открылся сегодня в Татарстане на пересечении двух транспортных коридоров. Он будет иметь выход к трем морям. Какой эффект даст новый порт для экономики республики – в материале «Татар-информа».
«Это исполнение поручения Путина по развитию внутренних водных путей страны»
Открытие грузового порта Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра началось с поздравления всех собравшихся гостей с наступающим Днем Татарстана от министра транспорта республики Фарита Ханифова.
На церемонию он прибыл вместе с заместителем министра транспорта страны Александром Пошиваем и главой Росморречфлота Андреем Тарасенко. В преддверии праздника они приехали на открытие с приколотыми к пиджакам ленточками с цветами флага Татарстана.
«Поздравляю всех с наступающим Днем республики, желаю здоровья, успехов и, конечно же, таких вот больших объектов», – поздравил всех участников Ханифов.
Говоря о самом порте, министр заявил – это доказательство, что указ Президента России Владимира Путина по национальным целям начинает приобретать практический опыт.
В свою очередь, Пошивай подчеркнул, что открытие грузового порта – это не только показатель, что указ начал исполняться, но и прямое доказательство, что Татарстан является регионом-лидером по исполнению поручений Президента России.
«Реализация этого проекта — это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по развитию внутренних водных путей страны. Так получается, что лидером в исполнении поручений у нас является Татарстан под руководством Раиса республики Рустама Минниханова. Республика выполняет поручения с отличным качеством», — заявил замминистра.
«В каждой программе центр найдет свое место»
Пошивай подчеркнул, что реализация Свияжского комплекса входит практически во все программы и стратегии России: начиная от стратегии пространственного развития страны до 2030 года и транспортной стратегии с прогнозом до 2035 года и заканчивая мегапроектом «Великий Волжский путь».
«В каждой программе центр найдет свое место», — заявил замминистра.
По его словам, это место было определено самой судьбой и географическим положением, так как оно находится на пересечении международных транспортных коридоров: Север – Юг, Европа – Западный Китай.
«Вы пользуетесь инфраструктурой Единой глубоководной сети европейской части России, которая в 2026 году будет доведена до гарантированной осадки в 3,6 метра, что даст новые возможности в развитии внутренних водных путей», — добавил Пошивай.
Особенность центра, по его словам, в том, что рядом находятся станция железной дороги и федеральная автомобильная трасса М7: «Таким образом, вода, железная дорога и автомобили объединяются в этом центре».
Замминистра подчеркнул, что в основном будут переваливаться насыпные грузы, а также развиваться контейнерные перевозки, и добавил, что из центра можно попасть в три морских бассейна: Каспийский, Черноморский и Балтийский.
Одновременная швартовка 13 судов класса «река-море»
Ключевым моментом церемонии открытия грузового порта стал удар в специальный колокол, после которого началось движение в трех направлениях: из логистического центра одновременно отправились фуры с товарами, железнодорожный состав и баржа.
Среди основных показателей нового объекта можно выделить, что протяженность причальной стенки порта составляет более 2,5 километра, а глубина вдоль причала — 5 метров, что позволяет производить одновременную швартовку 13 судов класса «река-море».
«Самое главное, что вы сосредоточили грузовую базу у себя в республике и имеет прямой ход в порты. И все налоги, льготы и прочее остаются здесь на территории и позволяют дальше развивать всю эту логистическую систему», – отметил Андрей Тарасенко.
Вдоль причала центра расположены железнодорожные пути с выходом на магистральные сети железных дорог вместимостью 455 грузовых вагонов. Рассматривается возможность увеличить площадку, чтобы она могла принимать до 1,5 тыс. вагонов в сутки.
Железнодорожные пути позволяют выполнять «прямую перевалку» грузов, перемещая его из судна в железнодорожные вагоны или наоборот, что позволяет сократить время доставки и снизить издержки, связанные с хранением и перевалкой грузов.
Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры логоцентра позволит интегрироваться в транспортный коридор «Север – Юг» и стать одним из ключевых транспортных хабов на маршруте с перспективой его трансформации в главную грузовую точку на Волге, обеспечивающую связанность грузопотоков регионов страны.
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