Транспортный прокурор проведет личный прием жителей Татарстана

Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош проведет прием жителей Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Татарстанцы смогут задать вопросы о функционировании воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза, проведении доследственных проверок, а также вопросы, связанные с расследованием уголовных дел.

Прием состоится 27 июня с 15.00 до 16.00 в здании Татарской транспортной прокуратуры. Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для наиболее полного рассмотрения вопросов, рекомендуется заранее подготовить заявление с указанием основных доводов. В случаях, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, необходимо приобщить к заявлению копии ответов.

По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефонам 8(831) 244 45 44 и +7 (910) 796 59 45.