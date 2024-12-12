Транспортный грант в Татарстане получат 5,5 тысяч студентов

Заявки на транспортный грант в этому году подали более 8 тыс. студентов вузов и ссузов республики. Из них выберут 5,5 тыс. человек, для которых изготовят «Карты жителя Татарстана», им ежемесячно будут перечислять деньги для оплаты проезда на городском транспорте и других целей. Иностранным студентам выдадут транспортные карты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«У нас в вузах и ссузах Республики Татарстан обучаются более 240 тысяч студентов. Получить транспортный грант может тот обучающийся, который не имеет задолженностей по учебе, хорошо учится, ведет активную социальную жизнь. И конечно же, мы охватываем тех ребят, у которых социальное положение достаточно сложное», — уточнила чиновница.

Галиева-Мустафина также отметила, что в минувшем году программа реализовывалась иначе: за оплату транспорта студентам возвращали кэшбек. Однако в ведомстве получили большое количество негативных отзывов и решили пересмотреть условия. Для выплат студентам в этом году из бюджета республики выделили 60 млн рублей.

Первый вице-президент Лиги студентов РТ Рамиль Багманов пояснил, что программа будет реализовываться во всех муниципалитетах Татарстана, где есть ссузы и вузы. В топ-3 по количеству заявок вошли Казанский федеральный университет, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ. Исполнительный директор конкурса Виктория Чучалова добавила, что определить победителей планируется до 29 декабря.

«В следующем году победители получат „Карту жителей Татарстана“, на которую будет ежемесячно приходить определенная сумма. Для Казани она будет составлять примерно 1,5 тыс. рублей, общий размер выплаты [за учебный год] — 11 тыс. рублей без учета налога. Для таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Елабуга, общая сумма выплат будет составлять 10 тыс. рублей. Для других муниципальных районов — 8 тысяч», — объяснила Чучалова.

Спикеры также обратили внимание на то, что помимо проезда на общественном транспорте с карты можно будет оплатить и другие необходимые расходы.