Транспортные прокуроры контролируют права пассажиров задержанных авиарейсов в РТ

Приволжская транспортная прокуратура проверяет, соблюдаются ли права авиапассажиров, чьи рейсы в Казани и других городах округа задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, задержки коснулись рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Кемерово.

Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов между Казанью, Нижнекамском и Сочи. Причиной задержек стали ограничения в аэропорту Сочи, действовавшие с 13.42 1 марта до 07.23 сегодняшнего утра.

В аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.