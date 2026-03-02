news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 марта 2026 08:38

Транспортные прокуроры контролируют права пассажиров задержанных авиарейсов в РТ

Читайте нас в
Телеграм

Приволжская транспортная прокуратура проверяет, соблюдаются ли права авиапассажиров, чьи рейсы в Казани и других городах округа задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, задержки коснулись рейсов в Минеральные Воды, Махачкалу, Кемерово.

Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках рейсов между Казанью, Нижнекамском и Сочи. Причиной задержек стали ограничения в аэропорту Сочи, действовавшие с 13.42 1 марта до 07.23 сегодняшнего утра.

В аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.

#задержка авиарейса #транспортная прокуратура
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026