Транспортные полицейские РТ пресекли 70 случаев перевозки наркотиков в 2021 году

70 случаев перевозки наркотиков пресекли транспортные полицейские Татарстана в прошлом году. Об этом на итоговом совещании в казанском линейном управлении МВД России на транспорте сообщил начальник ведомства полковник полиции Тимур Мухаметшин.

На итоговом совещании были подведены итоги деятельности татарстанских транспортных полицейских. Из доклада Мухаметшина следует, что в прошлом году стражи порядка раскрыли более 500 преступлений, из которых 150 – тяжкие и особо тяжкие.

«Нами было раскрыто 254 преступления, из которых 41 – тяжкие. Также в минувшем году было выявлено более восьми тысяч административных нарушений», – добавил начальник полиции казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Всего за прошлый год транспортные полицейские сопроводили свыше пяти тысяч поездов, из которых более полутора тысяч – пассажирские.