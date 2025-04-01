Транспортные полицейские рассказали подросткам о подвигах железнодорожников в годы войны

Фото: Транспортная полиция ПФО

В Казани транспортные полицейские вместе с членом общественного совета Залией Савостиной и представителями Горьковской железной дороги пригласили на экскурсию в музей «Трудовой и боевой славы железнодорожного узла станции Юдино» подростков из социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык».

Мероприятие организовали в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия службы по делам несовершеннолетних в системе МВД.

Перед тем, как ребята начали знакомиться с экспозицией музея, к ним обратилась начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Фания Фасхутдинова.

Сотрудница ПДН уделила внимание вопросам безопасности на железнодорожных объектах, подчеркнув важность перехода путей только в специально предназначенных для этого местах.

Фания Фасхутдинова также рассказала о работе полиции по предотвращению вмешательств в деятельность железнодорожного транспорта, особенно акцентируя внимание на недопущении повреждения объектов инфраструктуры.

Алина Карпова, заведующая технической библиотекой станции Юдино, познакомила подростков с историей развития железнодорожного транспорта, показала экспонаты, рассказывающие о различных железнодорожных профессиях. Затем группа перешла в зал, посвященный Великой Отечественной войне, где организаторы поговорили с ребятами о героизме железнодорожников в те тяжелые годы.

Залия Савостина, член Общественного совета при Казанском ЛУ МВД России на транспорте, подчеркнула, насколько важно воспитывать в молодых людях патриотизм.

В мероприятии приняли участие 14 ребят.