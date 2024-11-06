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Общество 6 ноября 2024 15:34

Транспортные полицейские Казани передали бойцам СВО письма подростков

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В Казани транспортные полицейские передали бойцам спецоперации письма и талисманы от воспитанников социально-реабилитационного центра «Дуслык».

Инспекторы Казанского ЛУ МВД России вместе с руководителем Казанского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России Николаем Гончаровым посетили детей, рассказали им о значении государственных праздников, а затем присоединились к акции «Письмо солдату».

В своих письмах дети написали простые, но искренние слова благодарности и поддержки участникам спецоперации.

Фото: Пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте

«Здравствуй, наш дорогой солдат! Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты защищаешь нашу страну, не жалея своей жизни! Я знаю, как тебе тяжело, но ты все выдержишь, ты смелый и сильный. Мы знаем, что благодаря тебе Победа будет за нами! С гордостью жму твою руку и крепко обнимаю. И помни, мы тебя ждем дома живым и невредимым!», – написала одна из воспитанниц.

Ребята пожелали бойцам удачи на службе и скорейшего возвращения домой. Каждое письмо дети украсили изображениями Государственного флага России, солдат, военной техники и сложили свои письма в форму фронтового треугольника. В каждый треугольник они вложили талисманы, сделанные своими руками.

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