Транспортную компанию в РТ оштрафовали на 1,5 млн за взятку за ускорение ремонта судов

В Татарстане транспортную компанию оштрафовали за взятку.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в период с 2021 по 2023 год директор транспортной компании, занимающейся речными перевозками, давал взятки сотруднику судоремонтной фирмы. За 780 тысяч рублей тот ускорял ремонт судов.

Суд оштрафовал компанию на 1,5 млн рублей за дачу взятки от имени юрлица. Отдельное уголовное дело завели на получателя взятки — его сейчас рассматривает суд.