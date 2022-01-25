Транспортную компанию Delko возглавил экс топ-менеджер «Татспиртпрома»

Генеральным директором транспортной компании Delko назначен 41-летний Ришат Шайхулов, говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе компании Delko отмечается, что изменения в руководстве связаны с трансформацией организационной структуры, а также с вопросами реализации долгосрочной стратегии развития перевозчика. За время работы Шайхулова руководителем коммерческого департамента, ему удалось сформировать обновленную команду, изменить и трансформировать бизнес-процессы и в значительной степени улучшить ключевые показатели, говорится в информации компании.

«Впереди Delko ждет очень масштабная трансформация, которая позволит выйти на новый уровень и укрепить свои позиции в сегменте FTL», – цитирует Ришата Шайхулова пресс-служба.

Фото предоставлено пресс-службой компании Delko.

Ришат Шайхулов с 2020 возглавлял коммерческий департамент Delko, до этого – с 2015 года – занимал пост заместителя генерального директора по коммерческим вопросам в компании «Татспиртпром», еще ранее – директора торгового дома «Акульчев».

Delko основана в 2000 году в Набережных Челнах. В 2008 году компания открыла первое подразделение в Москве. На сегодняшний день она присутствует в семи федеральных округах. Delko специализируется на FTL перевозках (Full Truck Load, дословно – «полностью загруженный грузовик»).

В настоящее время у Delko один из самых крупных автопарков собственных грузовых автомобилей на рынке FTL в России, он насчитывает 3,7 тыс. еврофур. Компания доставляет группы по всей территории России, в страны СНГ и за рубеж. Клиентский портфель компании составляют крупные федеральные игроки из сфер нефтехимии, сельского хозяйства, розничной торговли, электронной коммерции, производства продуктов питания.