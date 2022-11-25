Перевозчики Челнов попросили Госкомитет по тарифам поднять цены на проезд

Госкомитет по тарифам Татарстана рассмотрит заявку Челнов о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города. Перевозчики считают, что необходимо поднять стоимость проезда до 35 рублей, по транспортной и банковской картам — до 30 рублей, по социальным проездным — до 25 рублей.

По словам замначальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Максима Парамонова, городские власти не нацелены на то, чтобы вызвать недовольство пассажиров повышением цен, но и перевозчики не должны разориться.

«ООО „Пассажирские перевозки“ и ООО „Электротранспорт“ рассчитывают свои реальные затраты на перевозки, готовят объемный пакет документов, который мы передаем в тарифный комитет. Там рассматривают и принимают решение — понизить, повысить или оставить действующие цены в зависимости от расходов и доходов перевозчиков. До конца года мы должны получить какой-то ответ от комитета», — цитируют «Челнинские известия» Максима Парамонова.

Одной из причин повышения стоимости проезда автобусники называют рост цен на дизельное топливо — недавно оно стоило 45 рублей, сейчас, в межсезонье, — 54 рубля, а в декабре вырастет до 62 рублей (зимнее).

При этом директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин уверен, что вопрос рентабельности предприятия может решаться не только за счет роста тарифов, но и за счет повышения дотаций за перевозку льготников.