news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 декабря 2024 10:28

Транспортная Прокуратура требует снять с учета авто, зарегистрированное незаконно

Скопировать ссылку

В Татарстане по иску транспортного прокурора суд прекратил госучет автомобиля, зарегистрированного незаконно.

Как сообщили в транспортной Прокуратуре, при постановке на учет иностранного авто были представлены липовые документы, которые подтверждали покупку автомобиля на территории страны – участника Евразийского экономического союза.

Суд удовлетворил иск Камского транспортного прокурора о прекращении государственного учета транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100