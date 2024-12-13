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Транспортная Прокуратура требует снять с учета авто, зарегистрированное незаконно
В Татарстане по иску транспортного прокурора суд прекратил госучет автомобиля, зарегистрированного незаконно.
Как сообщили в транспортной Прокуратуре, при постановке на учет иностранного авто были представлены липовые документы, которые подтверждали покупку автомобиля на территории страны – участника Евразийского экономического союза.
Суд удовлетворил иск Камского транспортного прокурора о прекращении государственного учета транспортного средства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
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