Транспортная Прокуратура требует снять с учета авто, зарегистрированное незаконно

В Татарстане по иску транспортного прокурора суд прекратил госучет автомобиля, зарегистрированного незаконно.

Как сообщили в транспортной Прокуратуре, при постановке на учет иностранного авто были представлены липовые документы, которые подтверждали покупку автомобиля на территории страны – участника Евразийского экономического союза.

Суд удовлетворил иск Камского транспортного прокурора о прекращении государственного учета транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».