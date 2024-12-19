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Транспортная прокуратура требует от РЖД устранить пожарные нарушения на станции Юдино
В Татарстане суд по иску транспортного прокурора обязал РЖД устранить нарушения пожарной безопасности на станции Юдино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что на станции отсутствовала система пожаротушения, меры по надлежащему содержанию топливного резервуара не принимались. Такие нарушения могли повлечь возникновение аварийных ситуаций и создать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, отметили транспортные прокуроры.
В результате прокуратура подала иск в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены.
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