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Руc Тат
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Происшествия 21 января 2024 15:05

Транспортная прокуратура сообщила о задержках десяти поездов в Татарстане из-за непогоды

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Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртии возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов, сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

«В Татарстане произошли задержки движения 10 поездов. Поездными бригадами в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием», – указано в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

#железнодорожный транспорт
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