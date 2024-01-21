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Транспортная прокуратура сообщила о задержках десяти поездов в Татарстане из-за непогоды
Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртии возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов, сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.
«В Татарстане произошли задержки движения 10 поездов. Поездными бригадами в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием», – указано в сообщении.
Сотрудники надзорного ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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