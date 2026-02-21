Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в Казанском аэропорту
Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Казанском аэропорту, чьи рейсы отменились из-за беспилотной угрозы.
«В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 910 796-59-45», – сообщают в ведомстве.
Напомним, что что режим угрозы атаки БПЛА в Казани действует с 9:35. Аэропорт города закрыт для приема и выпуска самолетов.