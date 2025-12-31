news_header_top
Общество 31 декабря 2025 14:31

Транспортная прокуратура помогает пассажирам задержанных в Казани рейсов

Транспортная прокуратура помогает пассажирам задержанных в Казани рейсов
Фото: © «Татар-информ»

Приволжская транспортная прокуратура проводит мероприятия по защите прав пассажиров, столкнувшихся с сегодняшней задержкой рейсов в Казани и других городах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, утром был задержан более чем на час рейс в Омск, а также на пять часов – рейс в Шарм-эш-Шейх и Санкт-Петербург. Отмечается, что сотрудники прокуратуры следят за тем, чтобы пассажиры получили все услуги, прописанные при подобных задержках в федеральных авиационных правилах.

В аэропортах размещены мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут связаться с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.

