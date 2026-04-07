Происшествия 7 апреля 2026 15:22

Транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за задержку рейса из Казани в Пхукет

Транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за несоблюдение правил оказания услуг по перевозке пассажиров во время задержки рейса из Казани в Пхукет.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, в январе 2026 года рейс был задержан на 13 часов из-за технической неисправности. Несмотря на это, авиакомпания не обеспечила пассажиров питанием и размещением в гостинице.

Перевозчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф 20 тысяч рублей, а также обязали принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

В топе
Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

6 апреля 2026
Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

7 апреля 2026
