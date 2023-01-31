Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Казань - Стамбул

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой вылета самолета в аэропорту Казань. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, 31 января рейс Казань – Стамбул авиакомпании «ИрАэро» вылетел из аэропорта столицы Татарстана, однако в 0.53 командир экипажа принял решение прервать взлет самолета из-за неисправности системы индикации двигателей.

Время задержки вылета составила 4 часа 23 минуты. После проверки работы систем самолет вылетел по маршруту следования.

«Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе ведомства.

