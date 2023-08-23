Транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса из Казани в Омск

Татарская транспортная прокуратура начала проверку по информации о задержке вылета самолета авиакомпании Red Wings в Омск из аэропорта Казани.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, накануне произошла задержка авиарейса RWZ-1624 из Казани в Омск. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что время задержки рейса составило более 10 часов. На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров.

Как указано в сообщении, авиакомпания Red Wings в нарушение правил на время ожидания не предоставила пассажирам услуги по проживанию в гостинице.

В этой связи Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.