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Транспортная прокуратура начала проверку после задержки авиарейса из Казани в Омск
Татарская транспортная прокуратура начала проверку по информации о задержке вылета самолета авиакомпании Red Wings в Омск из аэропорта Казани.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, накануне произошла задержка авиарейса RWZ-1624 из Казани в Омск. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.
Отмечается, что время задержки рейса составило более 10 часов. На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров.
Как указано в сообщении, авиакомпания Red Wings в нарушение правил на время ожидания не предоставила пассажирам услуги по проживанию в гостинице.
В этой связи Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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