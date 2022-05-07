Транспортная прокуратура начала проверку после того, как у пляжа в Казани утонул теплоход

В распоряжении «Татар-информа» появилось фото затонувшего возле яхт-клуба у пляжа «Локомотив» в Казани небольшого теплохода.

На фото видно, что судно лежит на левом боку и практически полностью погружено в воду, на поверхности виднеется лишь часть правого борта с иллюминаторами.

Фото: © очевидцы

Как пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку по факту затопления судна в районе лодочной станции «Локомотив».

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе ведомства.