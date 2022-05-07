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Ру Тат
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Происшествия
7 мая 2022  19:30
Полина Шевчук

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как у пляжа в Казани утонул теплоход

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В распоряжении «Татар-информа» появилось фото затонувшего возле яхт-клуба у пляжа «Локомотив» в Казани небольшого теплохода.

На фото видно, что судно лежит на левом боку и практически полностью погружено в воду, на поверхности виднеется лишь часть правого борта с иллюминаторами.

 

Фото: © очевидцы 

Как пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку по факту затопления судна в районе лодочной станции «Локомотив».

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе ведомства.

 

#утонул корабль #Татарская транспортная прокуратура
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