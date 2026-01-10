Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту

Приволжская транспортная прокуратура проверяет, соблюдаются ли права авиапассажиров, чьи рейсы в Казани и других городах округа задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержки рейсов происходили в связи с различными причинами, в том числе и из-за непогоды. Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение всех прав пассажиров, прописанных в федеральных авиационных правилах при подобных задержках.

В аэропортах организованы мобильные приемные, куда могут обратиться все столкнувшиеся с нарушениями. Кроме того, пассажиры могут поговорить с дежурным прокурором по номеру +7 (910) 796-59-45.