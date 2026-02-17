Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Казани

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту, чьи рейсы были задержаны из-за беспилотной опасности.

«В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру 8 910 796 59 45», – отмечают в ведомстве.

«Татар-информ» сообщал, что аэропорт Казани возобновил работу после отмены ограничений из-за беспилотников. Тем не менее, в республике уже второй раз за сутки ввели режим опасности БПЛА, а аэропорт Нижнекамска уже перестал принимать и выпускать самолеты. Не исключено, что казанский аэропорт также закроют.