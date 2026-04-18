Транспортная прокуратура контролирует права пассажиров задержанных рейсов в аэропортах РТ

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных в аэропортах РТ рейсов.

Напомним, что в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска из-за беспилотной опасности сегодня утром ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ведомство следит, чтобы авиакомпании предоставляли пассажирам все услуги, предусмотренные законом в таких случаях.

При нарушении их прав, пассажиры задержанных рейсов могут обратиться за помощью в прокуратуру по номеру +7 (910) 796-59-45.