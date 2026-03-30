Транспортная полиция проверяет видео с Киркоровым, курящим в аэропорту Барнаула

Транспортная полиция Алтайского края начала проверку после видео, где народный артист России Филипп Киркоров закурил в здании аэропорта Барнаула. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео было снято местным жителем, когда исполнитель прилетел в Барнаул, чтобы дать концерт. Как сообщил представитель артиста, Киркоров закурил из-за усталости после смены часовых поясов. Отмечается, что артист сам пошел на контакт со службами воздушной гавани, чтобы оплатить штраф.

«По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка», – сообщили в транспортной полиции Алтайского края.