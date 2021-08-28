Транспорт во благо: Минниханов вручил фельдшерам ключи от 60 машин с медицинским модулем

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сельским фельдшерам ключи от 60 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи. Всего на мероприятии, прошедшем в Казани, машины получили 38 ЦРБ Татарстана.

«Этот транспорт очень необходим. Мы знаем, насколько сейчас важно здоровье наших граждан. Этот вопрос на первом плане у органов власти Федерации, республики, муниципалитетов», — сказал Минниханов.

Фото: © Эвелина Киселёва

Он также поблагодарил медиков, которые заботятся о здоровье жителей Татарстана, и выразил надежду, что новые автомобили значительно облегчат их работу.

«Чтобы этот транспорт служил во благо тех людей, которые проживают в нашей республике», — пожелал руководитель Татарстана.

Фото: © Эвелина Киселёва

Сертификат на 60 машин модели Lada Largus с медицинскими носилками он вручил министру здравоохранения РТ Марату Садыкову.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана с 2021 по 2025 год переоснастят и дооснастят санитарным автотранспортом медицинские организации в сельской местности, поселках городского типа и малых городах численностью населения до 50 тыс. человек.

Фото: © Эвелина Киселёва

«Это очередная партия. Вручаем машины для сельского здравоохранения по федеральной программе модернизации первичного звена. Я бы хотел поблагодарить руководство страны, Минздрав России и руководство республики за особое внимание к системе первичного звена, сельского здравоохранения», — отметил глава республиканского Минздрава.

Главный инженер центральной районной больницы Бугульмы Андрей Ермолаев рад новому транспорту. Именно он следит за технической работой медицинского учреждения, обслуживание всего автопарка — его ответственность.

«Очень рады, что новую машину выделили, и очень ей довольны. Недостатка в автомобилях у нас нет, но они староваты, а это новые взамен старых», — сказал он.

Фото: © Эвелина Киселёва

Министр рассказал, что всего в этом году Министерство здравоохранения Татарстана по программе заключило государственные контракты на поставку 370 автомобилей Lada Largus «Медицинская служба» с носилками на сумму 519,2 млн рублей и 43 микроавтобусов марки Ford Transit на 99 млн рублей. Вручение уже состоялось на Дне медработника, в середине июля и в самом начале августа. Данный транш в этом году будет финальным.

«Мы постоянно мониторим эффективность использования этих машин. На сегодняшний момент мы закрыли полную потребность, расчет был от количества проживающего населения в районах», — отметил Марат Садыков.

Этот транспорт будут использовать для доставки пациентов и медицинских работников, перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов.

Министр здравоохранения поделился, что в конце сентября планируется вручение карет скорой медицинской помощи для городских агломераций и сел.