Транспорт, торговля: Зарипова рассказала, где в Татарстане работают переселенцы с Украины

Вынужденные переселенцы с территории Украины, прибывшие в Татарстан в первой половине 2022 года, работают в самых разных отраслях. Об этом сообщила сегодня журналистам перед итоговым заседанием коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Казани глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Вынужденные переселенцы с территории Украины — категория людей, мотивированная на труд. Это люди, которые трудились у себя на родине и, приехав в Россию, старались быстрее трудоустроиться. Те, кто сегодня не трудоустроен, — это в основном женщины в декретном отпуске и люди пенсионного возраста», — сказала она.

Министр отметила, что прибывшие в Татарстан переселенцы быстро оформили документы и нашли рабочие места, часть из них стала самозанятыми. Они трудятся в разных сферах: в промышленности, на автотранспортных предприятия, в отрасли бытового обслуживания и в торговле.