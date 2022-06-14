Трансплантолог РКБ Татарстана провел мастер-класс для хирургов из ведущих центров Москвы

Пять сложнейших лапароскопических операций в формате мастер-класса для трансплантологов из федеральных центров Москвы провел заведующий отделением хирургии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана, трансплантолог Александр Киршин.

Татарстанский хирург прооперировал пациентов с онкологическими заболеваниями кишечника, желудка и поджелудочной железы, сделав все через проколы, без привычных больших разрезов.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

На учебу к казанскому хирургу приехали доктор наук, профессор, онколог, трансплантолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Алексей Семенков, онколог-хирург Университетской клиники МГУ Константин Донченко, трансплантологи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Бахтияр Казымов и Нигяр Джамалова, трансплантолог НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Вячеслав Салимов и заместитель главного врача по хирургии РКОД Удмуртии Ринат Тарасов.

«Сделано пять операций за два дня, оперировали до позднего вечера. Все пациенты на сегодня выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Следующий мастер-класс планируем на осень», – рассказал «Татар-информу» трансплантолог Александр Киршин.