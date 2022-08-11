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Ру Тат
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Экономика
11 августа 2022  09:07

Transpetrol сообщил об остановке поставок российской нефти в Чехию по «Дружбе»

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Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» восстановлены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Transpetrol — оператора словацкой части нефтепровода Линду Вашковичову.

«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — сказала представитель компании. 

По ее словам, восстановление поставок нефти касается Словакии и Венгрии, поскольку вопрос об оплате за транзит через Украину урегулировал венгерский концерн MOL, который владеет нефтеперерабатывающими предприятиями в этих двух странах.

Нефтеперерабатывающие комбинаты Чехии относятся к польскому концерну PKN Orlen. Чешская госкомпания MERO, являющаяся владельцем и оператором чешской части «Дружбы», подтвердила остановку поставок сырья. 

При этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщал, что Прага вместе с Варшавой работает над получением республикой нефти в полном объеме.

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