АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 9 месяцев. С января по сентябрь 2021 года продиагностированы участки магистральных трубопроводов общей протяженностью около 2,7 тыс. км. Работы выполнялись на территории Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

В том числе специалисты провели внутритрубное диагностирование резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов через реки Свияга, Кама, Волга, Буй общей протяженностью более 20 км. Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов АО «Транснефть — Прикамье» на 2021 год. Цель — обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Мероприятия выполнялись с применением современных внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) — дефектоскопов магнитных комбинированных (ДМК) и дефектоскопов ультразвуковых (ДКП) разработки АО «Транснефть — Диаскан». Особенностью ДМК является использование новых измерительных систем MFL и TFI, которые оснащены пятикомпонентными датчиками нового поколения, обладающими повышенной на 20% чувствительностью к регистрации поля рассеивания малоразмерных дефектов. Последующая оценка технического состояния магистральных трубопроводов с помощью ВИП производится на основании выявленных дефектов сварных швов и стенок трубопроводов.

Кроме того, в отчетный период произведена диагностика технологических трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования перекачивающих станций Казанского, Пермского, Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений. Проверены магистральные и подпорные насосы, запорная арматура, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, маслосистемы, резервуары противопожарного запаса воды.

По итогам диагностики состояние обследованных объектов признано удовлетворительным. Обнаруженные в процессе диагностирования дефекты устраняются в ходе плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение диагностирования позволяет повысить безопасность транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также продлить сроки эксплуатации трубопроводов.