«Транснефть-Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в 3 регионах

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть-Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в Пермском крае, Республике Татарстан и Самарской области.

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки транспортировки нефти по пяти магистральным нефтепроводам (МН) Калтасы — Куйбышев, Северокамск — Пермь, Калейкино — Нижнекамский НПЗ, Набережные Челны — Альметьевск и Альметьевск — Куйбышев-1.

На линейной части трубопроводов и площадочных объектах выполнены работы по ремонту и замене запорной арматуры и технологического оборудования, вырезаны дефекты и ненормативные вантузы.

Выполнено технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Калтасы — Куйбышев протяженностью 0,435 км. На приемо-сдаточном пункте «Нижнекамск» к технологическим операциям подключен резервуар объемом 1 тысяча кубометров. В рамках ремонта емкости был выполнен частичный ремонт стенки резервуара по результатам полной технической диагностики, также выполнено восстановление внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия. Это позволит поддерживать работоспособное состояние сооружения и его безопасную эксплуатацию в ближайшие 10 лет.

В рамках технического перевооружения системы измерения количества и показателей качества нефти на приемо-сдаточном участке в Пермском крае к производственным операциям подключены построенные технологические трубопроводы, блок фильтров-грязеуловителей, пробозаборное устройство и насосы блока измерения показателей качества нефти. Модернизация объекта усовершенствует учет нефти и позволит оперативно реагировать на изменение параметров нефти с целью соблюдения нормативных требований.

В работах были задействованы 382 человека, использовалось 192 единиц техники. Учитывались требования природоохранного законодательства, неукоснительно соблюдались правила промышленной безопасности и охраны труда.

Цель выполненных плановых мероприятий — обеспечение бесперебойного функционирования, повышение надежности и безопасности производственных объектов предприятия.

В настоящее время транспортировка нефти по МН возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.