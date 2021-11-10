Работники «Транснефти – Прикамья» — в числе лидеров конкурса по неразрушающему контролю

Работники Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть — Прикамье» Наиль Гимранов и Рушан Ризванов заняли призовые места во Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля «Дефектоскопист — 2021».

Финальный этап конкурса состоялся в Москве в рамках Российской промышленной недели и VIII Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».

Конкурс проходил по пяти методам неразрушающего контроля в два этапа. В практической части участники осуществляли контроль на образцах с выдачей письменного заключения и разрабатывали операционные технологические карты по методу неразрушающего контроля. Вторая часть конкурса — теоретическая, с прохождением тестов.

Инженер-дефектоскопист лаборатории контроля качества инженерного технического центра (ИТЦ) Казанского РНУ Наиль Гимранов занял третье место в номинации «Радиационный контроль».

Рушан Ризванов — инженер лаборатории вибродиагностики механо-технологического оборудования ИТЦ Казанского РНУ тоже стал третьим в номинации «Тепловой метод».

Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля проходит в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.