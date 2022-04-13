«Транснефть — Прикамье» — в лидерах природоохранной деятельности по системе «Транснефть»

АО «Транснефть — Прикамье» по результатам корпоративного конкура заняло второе место в сфере природоохранной деятельности среди организаций системы «Транснефть» по итогам работы в 2021 году.

В своей деятельности предприятие неукоснительно соблюдает требования российского законодательства и международных норм в области обеспечения экологической безопасности. На реализацию комплекса мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды в 2021 году компания направила 128 млн рублей.

В минувшем году специалисты эколого-аналитических лабораторий АО «Транснефть — Прикамье» провели более 25 тыс. исследований проб воды, почвы, поверхностных и сточных вод в зоне расположения производственных объектов. Результаты показывали отсутствие нарушений.

В рамках обновления материально-технической базы в лаборатории было закуплено современное оборудование, приборы и программное обеспечение на 49 млн рублей.

Для восполнения водных биоресурсов в 2022 году в водоемы четырех регионов выпущено 193 тыс. мальков рыбы промысловых и ценных пород. В рамках работ по компенсационному лесовосстановлению в 2021 году сотрудники предприятия высадили порядка 70 тыс. саженцев деревьев.

С 2004 года в компании действует система экологического менеджмента, ежегодно подтверждается соответствие деятельности предприятия требованиям международного стандарта ISO 14001.