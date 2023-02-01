«Транснефть — Прикамье» в 2022 году реконструировала 53 км нефтепроводов

Компания «Транснефть — Прикамье» подвела итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта за 2022 год.

После реконструкции в эксплуатацию введено 53 километра линейной части магистральных нефтепроводов (МН), в том числе шесть переходов через водные преграды, четыре пересечения с автомобильной и одно с железной дорогой. Самым протяженным стал участок МН Карабаш — Альметьевск — Калейкино, где была произведена укладка 24 километров трубопровода. Основные работы проведены также на участках МН Альметьевск — Куйбышев и Киенгоп — Набережные Челны.

Выполненные плановые мероприятия позволяют поддерживать высокий уровень надежности эксплуатации нефтепроводов, обеспечивают бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

С целью модернизации резервуарного парка нефтеперекачивающей станции (НПС) НПС-3 взамен демонтированных возведены два резервуара с понтоном объемом 10 тыс. куб. метров каждый. Кроме того, в рамках строительства одного из них на НПС было возведено здание операторной.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

После реконструкции введены в эксплуатацию два резервуара для нефти — на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Лазарево» и «Пермь». Проведенный комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию резервуаров на срок не менее восьми лет. Капитальный ремонт четырех резервуаров произведен на НПС «Калейкино», «Азнакаево» и приемо-сдаточном пункте «Нижнекамск», а также на ЛПДС «Оса».

В 2022 году построено и заменено 43 километра воздушных линий электропередачи. Введены в эксплуатацию два узла камер пуска и приема системы очистки и диагностики. На линейной части магистральных трубопроводов и НПС произведена замена свыше 100 единиц запорной арматуры.

Предприятие продолжало выполнение работ в рамках программы повышения энергоэффективности производственных объектов. Произведена замена шести магистральных насосных агрегатов, а также четырех электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов на перекачивающих станциях. Новое насосное оборудование обладает повышенным коэффициентом полезного действия (КПД), что позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти.

Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная (БМК) и заменено почти 2 километра тепловых сетей на НПС «Муслюмово». Энергоэффективная БМК с КПД выше 94% позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла. На производственных объектах свыше 700 обычных светильников заменены на экономичные светодиодные.

Все работы на объектах были завершены в полном объеме и в плановые сроки, что обеспечило поддержание высокой производственной и экологической безопасности.