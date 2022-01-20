АО «Транснефть — Прикамье» в 2021 году реконструировало более 50 км трубопроводов

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги реализации программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов в 2021 году. Выполненные работы позволят обеспечить промышленную, экологическую безопасность и эксплуатационную надежность производственной инфраструктуры.

В 2021 году была проведена реконструкция участков семи магистральных нефтепроводов общей протяженностью более 50 км. Работы выполнялись в республиках Татарстан и Удмуртия, Пермском крае и Самарской области.

Также специалисты предприятия заменили участки магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск — Нижний Новгород длиной 1,4 км в Республике Татарстан.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В рамках модернизации нефтепроводной инфраструктуры на перекачивающих станциях введены в эксплуатацию оперативные системы измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов, узлы подключения подводящих трубопроводов, заменены вспомогательные насосные агрегаты. Построена новая испытательная лаборатория нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино».

В целях обновления инфраструктуры резервуарных парков введены в эксплуатацию один новый и три отремонтированных емкости для хранения нефти суммарным объемом 106 тыс. куб. метров.

Для повышения энергоэффективности основного оборудования на ЛПДС «Лысьва», «Платина», НПС «Тиньговатово», «Ковали» и «Большая Соснова» произведена установка двух новых электродвигателей и пяти магистральных насосных агрегатов с более высоким уровнем КПД. На НПС «Елизаветинка» установлено четыре частотно-регулируемых привода насосных агрегатов. Всё оборудование отечественного производства.

В течение года было проведено технического перевооружение систем линейной телемеханики МНПП Альметьевск — Нижний Новгород и Субханкулово — Альметьевск для поддержания высокого уровня контроля за работой трубопроводов, а также оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Выполнено техперевооружение систем электрохимзащиты нефтепродуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород.

В 2021 году АО «Транснефть — Прикамье» полностью выполнило план поставок нефти и нефтепродуктов компаниям-партнерам.