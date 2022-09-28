«Транснефть-Прикамье» — среди лидеров среди организаций высокой социальной эффективности

АО «Транснефть — Прикамье» отмечено наградой всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие заняло третье место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийской недели охраны труда — 2022, прошедшей в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи. Награду вручил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Комиссия высоко оценила системность подхода предприятия к решению вопросов в области организации труда, исполнение нормативных документов. Также в числе позитивных факторов — создание новых постоянных рабочих мест, работа в области кадрового потенциала, направленная на непрерывное образование сотрудников, — профессиональная переподготовка и повышение квалификации.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

В компании эффективно действует социальная политика, реализуются спортивно-оздоровительные программы, в том числе компенсируется стоимость санаторно-курортного лечения, организуется отдых детей сотрудников, а также выполняются мероприятия в области обеспечения персонала жильем.

Всего для участия в федеральном этапе конкурса в Министерство труда и социальной защиты России поступило 354 заявки от организаций — победителей региональных этапов конкурса из 54 субъектов Российской Федерации.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Его цели — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, распространение положительного опыта, а также создание позитивного социального имиджа.