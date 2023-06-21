Транснефть – Прикамье провело учебное занятие на подводном переходе трубопровода

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МНПП) Сургут – Полоцк через р. Лысьву в Пермском крае.

Цель – проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого на участке МНПП, после чего диспетчер «остановил» перекачку нефти на участке. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Силами подразделения линейной производственно-диспетчерской станции «Лысьва» были обнаружены и ограждены места «аварии», определены зоны распространения. Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Условная авария на линейной части трубопровода была оперативно устранена. Для локализации «выхода» нефти было использовано 480 м боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

В тренировке приняли участие 25 человек. Использовалось 10 единиц техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная, пожарная техника и более 40 единиц различного оборудования.

Тренировочные мероприятия подтвердили слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены оперативно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.