«Транснефть – Прикамье» провело тренировку на подводном переходе трубопровода через реку

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск – Горький-2,3 через реку Мешу в Республике Татарстан.

Цель – проверка и поддержание готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий на объектах магистрального трубопровода, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий инцидентов, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ оператор получил информацию о снижении давления ниже допустимого на участке подводного перехода МН, после чего диспетчер «остановил» транспортировку нефти. Были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Оперативно на рубежи локализации прибыла бригада линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтеперекачивающей станции «Ковали» Казанского РНУ. Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Условная авария на линейной части трубопровода была оперативно устранена. При этом на водных рубежах было использовано более 300 метров зимних боновых заграждений. В учениях приняли участие 48 человек. Использовалось 25 единиц техники, в том числе автотранспортная, грузоподъемная, пожарная техника и более 50 единиц различного оборудования. Мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха осуществлялся работниками лаборатории эколого-аналитического контроля.

Тренировочные мероприятия подтвердили требуемый уровень готовности персонала, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. Поставленные в ходе УТЗ задачи выполнены оперативно и в полном объеме. Учения получили положительную оценку наблюдателей. Сотрудники подразделений предприятия продемонстрировали слаженную работу и высокую степень готовности к нештатным ситуациям.