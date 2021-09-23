АО «Транснефть — Прикамье» провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по ликвидации условного выхода нефти из трубопровода в заболоченной местности. Учение прошло на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк в зоне ответственности Удмуртского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В мероприятии приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы нефтеперекачивающей станции «Большая Соснова», работники ремонтных участков, участка откачки нефти центральной ремонтной службы (ЦРС) Удмуртского РНУ. Также привлекались силы и средства спасателей дополнительной аварийно-спасательной группы АО «Транснефть — Прикамье». Всего были задействованы 214 работников, использовалось более 110 единиц спецтехники.

По сценарию учения управляющий диспетчер зафиксировал снижение давления на участке МН Сургут — Полоцк, расположенном недалеко от села Сюрногурт Дебесского района Удмуртской Республики. До выяснения причин транспортировка нефти по МН была «остановлена». Прибывшие патрульные группы обнаружили условное повреждение нефтепровода и «выход» нефти на болотистую поверхность. Территория была незамедлительно оцеплена, выставлены КПП, организовано наземное и воздушное патрулирование.

С учетом особенностей местности в учении были задействованы специальные автотранспортные средства, в том числе экскаватор-амфибия, гусеничный кран-манипулятор, болотоходы, двухзвенный гусеничный транспортер-экскаватор. Техника, оборудование и материалы к месту проведения работ доставлялись в авиаконтейнере, а также по специально смонтированному мобильному дорожному покрытию, устойчивая рабочая площадка была обустроена на сборно-разборном покрытии.

Для выполнения работ по вырезке условного дефектного участка нефтепровода был разработан котлован. В целях укрепления стенок и минимизации поступления грунтовых вод в котловане было смонтировано специальное ограждение из шпунтов. При помощи нефтесборщиков специалисты собрали «нефть» с поверхности заболоченного участка. Был также организован сбор «загрязненного» грунта для дальнейшей утилизации.

Кроме того, во время проведения КУТЗ отработана сборка байпасного трубопровода, разработка котлованов для откачки нефти и установки ремонтно-поворотной камеры КРП-1000.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала условный разлив нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Удмуртского РНУ.