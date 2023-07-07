«Транснефть — Прикамье» провело соревнования добровольных пожарных дружин

В АО «Транснефть — Прикамье» завершился второй этап соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» (ДПД).

Первый этап соревнований прошел в 5 филиалах предприятия с участием более 200 человек. Добровольцы, показавшие лучшие результаты в индивидуальном первенстве, вошли в состав сборных команд ДПД. Они представили свое подразделение во втором туре, который состоялся на учебном полигоне Альметьевского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по Республике Татарстан».

На протяжении состязательного дня 30 огнеборцев соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, участвовали в пожарной эстафете, демонстрировали мастерство боевого развертывания от пожарного автомобиля. В заключение команды показали высокий уровень теоретической подготовки.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки. Конкурс показал, что этими навыками члены добровольных пожарных дружин обладают в полной мере.

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевало Ромашкинское районное нефтепроводное управление (РНУ), второе место — Пермское РНУ, команда из Удмуртского РНУ заняла третье место. В личном первенстве победу одержали сотрудники Ромашкинского РНУ.

Сильнейшие огнеборцы в составе сборной представят АО «Транснефть — Прикамье» в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть», которое в 2023 году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в июле этого года в г. Санкт-Петербурге на базе АО «Транснефть — Балтика».

Соревнования боевых расчетов ДПД АО «Транснефть — Прикамье» проводятся ежегодно с целью поддержания их готовности к тушению возможных пожаров, отработки слаженности и эффективности действий персонала, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим вооружением, а также для популяризации пожарно-прикладного спорта среди молодежи.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»