«Транснефть — Прикамье» провело пожарно-тактические учения в Свердловской области

АО «Транснефть — Прикамье» провело пожарно-тактические учения (ПТУ) совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Свердловской области МЧС России.

Тренировочное мероприятие проходило на площадке нефтенасосной магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Платина» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ). Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Пермского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами на пожаре.



По легенде учений в результате нарушений правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация трубопровода с последующим разливом нефти в магистральной насосной и ее возгоранием по всей площади помещения. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место условного возгорания оперативно прибыл личный состав частного подразделения пожарной охраны и Кушвинского пожарно-спасательного гарнизона отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области. Тушение осуществлялось лафетными переносными стволами и генераторами пены средней кратности. После проведения работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В учении приняли участие 19 человек, использовалось три единицы техники.

По итогам была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений пожарной охраны, членов добровольной пожарной дружины и оперативного персонала станции. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО «Транснефть — Прикамье» относятся к категории взрывопожароопасных. Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.