«Транснефть — Прикамье» повысило надежность производственных объектов в шести регионах

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, Татарстане, Марий Эл и Удмуртии.

В период плановой остановки работы МН Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин произведены ремонт, замена и монтаж новых шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности, вырезка дефектов и ликвидация элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов, а также замена ненормативных отборов давления и запорной арматуры. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» проведены работы по подключению к МН Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин двух магистральных насосных агрегатов (МНА). Современное насосное оборудование производства ООО «Уральские динамические машины» (г. Челябинск) установлено взамен выработавших свой ресурс МНА.

Работы по обновлению насосного оборудования проводились с августа 2022 года в рамках программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также повышения энергоэффективности.

Насосные агрегаты весом 10 тонн каждый установлены под режимы работы нефтепровода с разной производительностью. Производительность МНА № 1 составляет 6 тыс. куб. м/час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 85 железнодорожным цистернам емкостью около 70 куб. метров каждая. Производительность МНА № 2 — 3,5 тыс. куб. м/час — сопоставима с 50 цистернами нефти того же объема.

Новые МНА обладают повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Старые насосные агрегаты выведены из эксплуатации и демонтированы.

В ходе плановых ремонтов было развернуто 28 ремонтных котлованов. Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Казанского, Удмуртского, Альметьевского и Ромашкинского РНУ АО «Транснефть — Прикамье». В настоящее время трубопроводы работают в штатном режиме.