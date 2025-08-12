«Транснефть – Прикамье» подключило участки нефтепровода после реконструкции в РТ

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированных участков магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск в Республике Татарстан.

Строительство велось c мая 2024 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов с учетом требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Выполнен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1200 мм в нитку. Для замены использованы трубы с повышенной прочностью и способностью выдерживать нагрузки в условиях высокого давления. Также для предотвращения электрохимической коррозии было смонтировано устройство катодной защиты.

Общая протяженность участков, подключенных к действующей системе магистральных трубопроводов, составляет около 3 тыс. м. Перед подключением специалисты провели полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики, а также проверили состояние изоляционного покрытия.

Технологическое подключение проводилось в период плановой 72-часовой остановки нефтепровода. В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется в штатном режиме.