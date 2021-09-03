АО «Транснефть — Прикамье» завершило подготовку производственной инфраструктуры к устойчивой работе в осенне-зимний период.

Мероприятия проводились с 1 апреля по 31 августа. На линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов специалисты провели сезонное обслуживание 1,5 тыс. единиц запорной арматуры. Проверена работоспособность 20 систем обнаружения утечек и 451 системы линейной телемеханики. Утеплены 447 блок-контейнеров пунктов контроля управления технологическими процессами транспортировки нефти и нефтепродуктов. Около 1 тыс. импульсных линий отборов давления были заполнены незамерзающей жидкостью, позволяющей исключить образование ледяной пробки в импульсной трубке и избежать ее частичного или полного перекрытия при колебаниях температуры окружающей среды.

Специалисты подготовили к осенне-зимнему периоду 71 резервуар для хранения нефти и нефтепродуктов, испытали системы вентиляции и калориферы с переводом их в зимний режим. Обеспечена готовность 83 аварийных дизельных электростанций.

Проверены системы отопления и теплоснабжения, выполнено техническое обслуживание почти 90 км тепловых сетей. В пробном режиме были запущены в работу 33 котельных, проведен ремонт оборудования, технологической части и автоматики. Подготовлены тепловые пункты и системы отопления 882 зданий и сооружений. Проверена работоспособность систем канализации и очистных сооружений.

Большое внимание было уделено модернизации котельных. В рамках программы технического перевооружения и реконструкции на нефтеперекачивающей станции «Малая Пурга» выполнена замена котельной на новую, блочно-модульную с повышенным коэффициентом полезного действия. Объект полностью автоматизирован, контроль за его работой осуществляется оператором с удаленного рабочего места.

Для обеспечения надежности энергоснабжения производственных объектов на время холодов проведено техническое обслуживание более 3,5 тыс. км воздушных линий и кабельных линий электропередач. Во всех подразделениях создан необходимый запас ГСМ, кислорода, пропана и необходимого инвентаря.

Подготовительные работы выполнены в полном объеме, получен паспорт готовности производственных объектов АО «Транснефть — Прикамье» к устойчивой работе в осенне-зимний период.