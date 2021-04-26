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Ру Тат
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26 апреля 2021  14:50

«Транснефть — Прикамье» отмечено на международном конкурсе «Страница семейной славы»

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Корпоративный интернет-сайт АО «Транснефть — Прикамье» отмечен почетной грамотой международного конкурса «Страница семейной славы» за создание тематического раздела, посвященного Победе в Великой Отечественной Войне.

Цель конкурса — создание интернет-сообществом электронной книги памяти о народе-герое, заслужившем вечную память потомков.

АО «Транснефть — Прикамье» представило на суд экспертного жюри раздел корпоративного сайта «Великой Победе посвящается». В реализованном проекте собраны воспоминания и очерки о ветеранах Великой Отечественной, трудившихся на предприятии, фотоматериалы и видеосюжеты о первопроходцах-нефтепроводчиках, стоявших у истоков создания предприятия в послевоенные годы. 

Ежегодное мероприятие проведено при поддержке МГУ имени Ломоносова, Союза журналистов России, а также Московского городского совета ветеранов и некоммерческого фонда «Лига интернет-конкурса». На конкурс свои работы представили около 200 участников.

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