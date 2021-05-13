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Ру Тат
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13 мая 2021  10:39

«Транснефть — Прикамье» отмечено дипломом Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

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АО «Транснефть — Прикамье» отмечено дипломом Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Предприятие получило диплом третьей степени за победу в номинации «Музейные проекты, посвященные Году памяти и славы в честь ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне». Церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербурге.

В 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы в честь юбилея Великой Победы, АО «Транснефть — Прикамье» открыло в корпоративном музее истории экспозицию, посвященную подвигу героев-нефтепроводчиков, их вкладу в победу над фашизмом. Проект призван содействовать привлечению внимания современного поколения к сохранению памяти о войне, развитию поискового движения. Проект экспозиции предприятие представило на конкурс, где он был высоко отмечен жюри.

Цель Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» — формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу страны. Укрепление традиции корпоративных музеев является эффективным инструментом культурного взаимодействия промышленности и общества. 

В прошедшем мероприятии приняли участие более 60 корпоративных музеев с 123 конкурсными работами.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

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