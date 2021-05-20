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Ру Тат
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20 мая 2021  10:40

«Транснефть — Прикамье» оказало благотворительную помощь сельским детсадам и школам

«Транснефть — Прикамье» оказало благотворительную помощь сельским детсадам и школам
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АО «Транснефть — Прикамье» в рамках благотворительной деятельности оказало финансовую помощь восьми детским дошкольным образовательным учреждениям и средним общеобразовательным школам, расположенным в сельской местности регионов ведения производственной деятельности — Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Пермском крае и Самарской области.

На выделенные средства в учреждения была закуплена и установлена оргтехника, в том числе персональные компьютеры, принтеры ноутбуки, МФУ. Для обучения слабовидящих детей приобретены портативные ручные увеличители. Также в числе обучающего и игрового оборудования — интерактивные наборы для занятий, детский игровой комплекс, песочница. Кроме того, на выделенные средства в образовательные учреждения закуплена комфортная эргономичная мебель, холодильное оборудование. 

Оказание благотворительной помощи учреждениям, расположенным в сельской местности, позволит обеспечить равные возможности в сравнении со школами в крупных городах для организации качественного образовательного процесса.

«Создание комфортных условий для успешного обучения является одним из приоритетных направлений, а благодаря помощи, оказанной компанией „Транснефть — Прикамье“, решать эту задачу для нас намного проще», — отметила директор СОШ № 16 Татьяна Ентальцева. 

Являясь ответственным предприятием, АО «Транснефть — Прикамье» активно содействует развитию социальной сферы регионов, где расположены его производственные объекты. Поддержка традиционно оказывается школам, детским садам, медицинским и социальным учреждениям. С целью сохранения культурно-исторической памяти компания помогает поисковым отрядам, ее волонтеры восстанавливают мемориалы и поддерживают ветеранов.

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