«Транснефть – Прикамье» направило 229 млн руб. на улучшение охраны труда

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за январь-июнь 2023 года. На реализацию тематических мероприятий было направлено 229 млн руб.

Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в течение шести месяцев прошли 2,8 тыс. работников. Всего с начала года организовано более 5,3 тыс. периодических медицинских осмотров, 1,5 тыс. сотрудников прошли профилактическую противоэнцефалитную вакцинацию.

На производственных объектах выполнена реконструкция систем вентиляции, кондиционирования и освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений – всего на эти цели в отчетный период выделено 77 млн рублей. Финансирование лечебно-профилактических мероприятий составило 14 млн рублей. В январе – июне 123 млн руб. направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви.

С целью формирования системного подхода к повышению культуры производства и соблюдению требований безопасности труда в 7-й раз проведен конкурс среди филиалов предприятия на «Лучшее подразделение по охране труда». Победителем признан коллектив Пермского районного нефтепроводного управления нефтепроводного управления.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье» – дочернего общества компании «Транснефть», которая в 2023 году отмечает свое 30-летие. Так, предприятие эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.